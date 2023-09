Diocesi: in Andria, dal 13 settembre le celebrazioni per i santi patroni

Durerà tre giorni, in diocesi di Andria, la preparazione alle celebrazioni in onore dei Santi Patroni, San Riccardo e Maria SS. dei Miracoli. Il 13, 14 3 15 settembre – informa la diocesi – alle 20, nella cattedrale il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, presiederà la Messa nella cattedrale e presenterà la lettera Pastorale: “Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro…ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo”. Sabato 16 settembre, alle 18 in cattedrale si celebreranno i Primi vespri, mentre dal Santuario Maria SS. dei Miracoli muoverà la processione. Alle 19 l’accoglienza del simulacro della Madonna dei Miracoli da parte del vescovo, del Capitolo della cattedrale, dei sacerdoti e del popolo presso la Chiesa delle Croci. Domenica 17 settembre le Messe in cattedrale saranno alle 7, alle 8, alle 9 e alle 10, mentre alle 11.30 è in programma la solenne Messa pontificale presieduta dal vescovo. Alle 19 si svolgerà la processione dei Santi Patroni. Lunedì 18 settembre le Messe in cattedrale saranno alle 8, alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12. In serata, alle 19, la Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum.