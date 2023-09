Terremoto in Marocco: Acli, “tutto il sostegno possibile alla popolazione marocchina”

Le Acli esprimono “profondo dolore e cordoglio per le vittime, i feriti e gli sfollati colpiti dal terremoto di questa notte in Marocco e assicurano le loro preghiere per tutti coloro che stanno vivendo questa tragedia”. In particolare, il Patronato Acli, presente con una propria sede nel Paese, “garantisce tutto il sostegno possibile alla popolazione marocchina, anche in virtù della stretta collaborazione che si è rafforzata in questi mesi con il Ccme (il Consiglio della Comunità marocchina all’estero), per far pervenire aiuti concreti e per dare sostegno e assistenza a quanti si trovano in difficoltà”.