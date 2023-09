Laici: Giovannini, “pensare le infrastrutture in tutto il loro ciclo di vita è una sfida di sostenibilità e di equità tra generazioni”

“Abbiamo cambiato negli anni scorsi l’articolo 9 della Costituzione inserendo tra i compiti della Repubblica la difesa degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Un principio base che ritroviamo nella Laudato si’”. Così Enrico Giovannini, fondatore dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ed ex ministro, portando la sua testimonianza di economista e politico ai ragazzi presenti questa mattina alla presentazione dell’iniziativa “Cuori pensanti” promossa da AnimAzione a Roma. “Accanto ad esso abbiamo cambiato l’articolo 41 in cui si parla della libera iniziativa privata – ha proseguito Giovannini -, in cui abbiamo aggiunto tra le eccezioni la difesa della salute e dell’ambiente allo scopo di dare la possibilità alle future generazioni possibilità inedite di cambiamento”. Poi rivolgendosi direttamente ai ragazzi, ha concluso: “Contiamo su di voi per proseguire un percorso che sia equo e sostenibile per l’Italia e l’Europa”.