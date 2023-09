Laici: Nerozzi (Settimane Sociali), “partecipare in democrazia vuol dire prendersi cura del prossimo”

“Partecipare non vuol dire solo partecipare alle elezioni, ma partecipare ai luoghi che si abitano. È lì che inizia la partecipazione alla vita sociale di tutti noi, non solo le assemblee di condominio ma l’interazione coi vicini, l’aiutarsi l’un l’altro, significa entrare in relazione dialogante”. Così Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali, presentando la 50ª edizione durante la giornata “Cuori pensanti” oggi a Roma. “Portare la dignità e la vicinanza di una comunità, perché questo vuol dire essere una democrazia, vuol dire esserci, curarsi dell’altro”, prosegue Nerozzi. “Nella Fratelli Tutti c’è questo ed è in qualche modo il tema della 50ª edizione che si svolgerà nel luglio 2024, riscoprirsi fratelli”. Per la prima volta le Settimane Sociali a Trieste saranno aperte al pubblico, annuncia Sebastiano Nerozzi.