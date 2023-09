“Solidarietà alle vittime delle alluvioni che hanno colpito lo Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile. Ad esprimerla è il Papa, in un telegramma di cordoglio inviato a suo nome dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, all’arcivescovo di Santa Maria, mons. Leomar A. Brustolin. Nel telegramma, in portoghese, Francesco assicura la sua vicinanza alle famiglie e alle popolazioni locali e auspica che “la ricostruzione delle località colpite avvenga in maniera rapida ed efficace”.