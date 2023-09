Tempo del creato: dal 10 settembre una mostra nel duomo di Comacchio

“Che la Giustizia e la Pace scorrano”. E’ il titolo della mostra collettiva di pittura che verrà inaugurata domani, al termine della Messa nella Cappella dei Sacchi all’interno della Basilica Concattedrale San Cassiano a Comacchio. L’iniziativa fa parte del programma del Tempo del Creato 2023, organizzato dall’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Le opere esposte – si legge in una nota – sono frutto della riflessione di diversi artisti comacchiesi e, in generale, del territorio del Delta sul tema dell’anno e vogliono offrire ai visitatori spunti di approfondimento sull’urgenza di affrontare il problema dei cambiamenti climatici, di prenderci cura di “sorella acqua” e della “nostra madre terra”, prima che sia troppo tardi per salvare la nostra casa comune, e di “trasformare i nostri cuori, i nostri stili di vita e le politiche pubbliche che governano le nostre società” affinché “la giustizia e la pace possono scorrere, come una corrente inesauribile di acqua pura, nutrendo l’umanità e tutte le creature”, come scrive il Papa nel Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del Creato di quest’anno. Venerdì 15 settembre alle 21 nel Monastero del Corpus Domini di Ferrara si terrà l’incontro con suor Roberta Vinerba, direttrice dell’Istituto Superiore di Scienze religiose di Assisi, sul tema “Dominare e custodire. Dominare o custodire. Approcci umani di tessitura ecologica”. Al termine della relazione, seguirà un momento di confronto.