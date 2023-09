Finanze vaticane: “lo Ior non riceve né investe denaro della Russia”

“Lo Ior non riceve né investe denaro della Russia”, e “respinge con forza le illazioni” del Consigliere Mychajlo Podoljak nel corso dell’intervista concessa ad un organo di stampa ucraino, secondo cui lo Ior starebbe investendo denaro russo. “Oltre a non corrispondere a verità – precisa lo Ior in un comunicato diffuso oggi – una simile attività sarebbe altresì impossibile in considerazione delle stringenti politiche dello Ior e delle sanzioni internazionali che si applicano anche al settore finanziario”. In primo luogo, si spiega infatti nella nota, lo Ior “non accetta, come clienti, istituzioni o persone fisiche che non abbiano una stretta relazione con la Santa Sede e la Chiesa Cattolica”. In secondo luogo, lo Ior “è un intermediario finanziario soggetto a vigilanza, che opera tramite banche corrispondenti internazionali di altissimo livello e di impeccabile reputazione tenute al rispetto delle norme internazionali”. “Le dichiarazioni rese in senso contrario sulla stampa si basano sul nulla e vanno, quindi, considerate come tali”, la conclusione del comunicato.