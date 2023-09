Diocesi: Matera, l’11 settembre un recital su Maria nelle canzoni contemporanee

Raccontare Maria di Nazareth attraverso le canzoni di autori contemporanei, da De Andrè a Bruce Springsteen, in un viaggio in giro per il mondo tra forme espressive diverse che valorizzano la tradizione europea insieme alla cultura del continente sud americano. Le ha raccolte il compositore e critico musicale Walter Muto in un volume dal titolo “E te ne vai fra l’altra gente”, uscito per le edizioni Àncora: sono 33 i brani selezionati che fanno riferimento alla figura di Maria e di cui l’autore svela la genesi suggerendo anche una playlist Youtube dei brani presentati. Un libro da ascoltare che, a gran richiesta e in breve tempo, ha preso la forma di un recital per chitarra e voci che mescola suoni e immagini. E’ quello che verrà proposto a Matera lunedì prossimo, 11 settembre, alle ore 20 nel Santuario rupestre della Madonna della Palomba con la partecipazione dello stesso Walter Muto (chitarra e voce maschile) e di Francesca Mancuso (voce femminile). L’evento – informa l’Ufficio comunicazioni sociali – stato promosso dalla Fraternità di Comunione e liberazione della diocesi di Matera-Irsina insieme alla Comunità francescana della Chiesa di Cristo Re. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posto disponibili.