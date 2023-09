Rai Tre: Sulla Via di Damasco, viaggio nel dolore dei piccoli con lo scrittore Daniele Mencarelli

Dietro uno sguardo, un mondo, una scoperta. Quello che ha cambiato la vita di Daniele Mencarelli, poeta e scrittore, protagonista della prossima puntata di Sulla Via di Damasco, è lo sguardo di dolore che ha scambiato con i piccoli pazienti incontrati, di giorno e di notte, facendo il suo lavoro nell’ospedale “Bambino Gesù”. E, come dirà ad Eva Crosetta, domenica 10 settembre, ore 8.30, su Rai Tre, quelle esperienze di dolore, vissuto in prima persona, partecipato e condiviso, sono diventate anche la trama delle sue opere, dei suoi racconti, dove i protagonisti riscoprono il loro valore grazie all’incontro con gli altri. Restando su quelle corsie di dolore, dove Mencarelli ha lavorato e dove ha riscritto la sua esistenza, seguirà la voce di Papa Francesco in occasione del 150° anniversario della Fondazione “Bambino Gesù”, “luogo di guerra” con squarci di inattesa bellezza. Nel finale del programma di Vito Sidoti, la storia di Giovanni che si riscopre forte dopo essere finito in strada tra gli invisibili, grazie agli amici e alla carità della Comunità di Sant’Egidio.