Papa Francesco: nomina il card. José Tolentino de Mendonça suo inviato speciale in Portogallo

In data 15 luglio, Il Papa ha nominato il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, suo inviato speciale a presiedere la Messa di chiusura del IV Forum Europeu de Irmandades e Confrarias, che si terrà il 17 settembre 2023 nella Basilica di Mafra (Portogallo), in occasione della quale avrà luogo l’incoronazione canonica della Madonna Addolorata (Nossa Senhora da Soledade). A dare notizia della lettera di nomina, che porta la data del 15 luglio scorso, oggi la Sala Stampa della Santa Sede.