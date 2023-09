Scuola: Kaladich (Fidae), gli auguri agli studenti per un nuovo anno scolastico

“Un anno scolastico si apre davanti a noi, nuove sfide e opportunità dovranno essere nostre compagne”. Inizia con queste parole il videomessaggio della presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, che si è rivolta a docenti, famiglie e studenti per un augurio di buon inizio di anno scolastico. “Il mio augurio per gli educatori e i docenti è quello di riuscire ad essere portatori di senso, di passione educativa e di incanto”, prosegue: “dobbiamo comunicare la bellezza e il fascino della conoscenza ed essere testimoni della cultura della vita e della meraviglia. A voi genitori auguro che possiate sempre di più collaborare con la scuola affinché si consolidino quelle alleanze positive che aiutano a far crescere i nostri ragazzi in modo armonico: rendiamoli forti e capaci di pensiero, trasmettiamogli i veri valori con l’esempio prima ancora che con la parola. E a voi ragazzi desidero richiamare le parole che Papa Francesco ha detto durante la Gmg di Lisbona: dovete brillare, ascoltare e non avere paura. Siate luce e mai ombra, date sempre il meglio di voi e ascoltate i vostri educatori ma anche la vostra coscienza nelle scelte che siete chiamati a fare. Infine, non abbiate paura, non siete soli mai: il Signore della vita è con voi e i vostri educatori vi sono accanto per sostenervi, guidarvi e orientarvi. Insieme costruiremo cose grandi! Buon anno scolastico!”.