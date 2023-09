Diocesi: Mantova, dal 10 al 17 settembre la Settimana della Chiesa mantovana

Si terrà dal 10 al 17 settembre la Settimana della Chiesa mantovana, appuntamento che da più di 50 anni rappresenta, ad inizio settembre, un momento centrale per le comunità della diocesi. Quest’anno in parte nel solco della tradizione, in parte con alcune significative novità.

“La Settimana 2023 – spiega un comunicato – vuole innanzitutto dare prosecuzione a quanto vissuto e maturato nel cammino sinodale di questi ultimi anni, insieme a quanto emerso nel corso della visita pastorale del vescovo Marco a tutte le comunità della diocesi (che si concluderà durante il prossimo Avvento con l’incontro con le parrocchie della città)”. Allo stesso tempo, la Settimana sarà “il ponte di lancio per le proposte del prossimo biennio pastorale 2023-2025, che sarà incentrato sul tema del rinnovamento delle comunità, a partire dalla Parola di Dio e dalla liturgia”.

Gli appuntamenti saranno però in parte differenti da quanto proposto negli ultimi anni.

Si inizierà con un evento comunitario domenica 10 settembre alle 17, ospitato nella parrocchia di San Giorgio. Un appuntamento aperto a tutti, occasione per un confronto e un lavoro a gruppi – introdotto da un intervento di fratel Enzo Biemmi – su come la Parola formi la vita delle comunità, partendo dalla condivisione delle esperienze già vissute o in atto nelle nostre realtà. Dopo una cena frugale condivisa si svolgerà un momento celebrativo, cui parteciperanno anche alcuni giovani che condivideranno la ricchezza delle esperienze vissute durante l’estate (Gmg, Grest, campi estivi). La Settimana proseguirà con incontri nelle Unità pastorali, accompagnati da alcune figure del Centro pastorale, per riflettere in modo comunitario sulle proposte per il prossimo biennio.