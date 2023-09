Ecumenismo: l’11 settembre a Firenze il convegno “Riconciliare le memorie. Il cammino ecumenico e le ferite del passato”

“Riconciliare le memorie. Il cammino ecumenico e le ferite del passato”: è il tema della VI Giornata di studio dell’Associazione italiana docenti di ecumenismo, che si terrà l’11 settembre a Firenze (Istituto Avventista di cultura biblica Villa Aurora, via del Pergolino 12). Tra i temi affrontati: la presenza pentecostale in Italia, una lettura ecumenica delle stragi del 19 settembre 1943, la Biblioteca digitale per il Dialogo e il progetto di ricerca Sempre Nicea, memorie e riconciliazione in Albania.