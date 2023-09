Laici: Martinez (Ass. Laudato si’), “c’è una crisi di profezia, dare un cuore e anima ad un pensiero cristiano per il tempo presente”

“Un’iniziativa che intende ridare un’intelligenza spirituale alla nostra laicità, un cuore ispirato alla nostra testimonianza, un dinamismo culturale adeguato all’impegno sociale e politico da tutti invocato”. Lo spiega Salvatore Martinez, presidente dell’Associazione Laudato si’ e già presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo. I promotori dell’evento, che vede coinvolti tra gli altri l’università Lumsa, fondazioni di ispirazione cattolica come quella dedicata a Giuseppe Toniolo, e il Movimento cristiano dei lavoratori e le Settimane Sociali dei cattolici italiani, insieme danno vita ad AnimAzione. Martinez nella sua introduzione davanti ai 200 giovani riuniti sulla terrazza panoramica della Pontificia Università Urbaniana ha precisato: “La dottrina sociale della Chiesa è la migliore proposta per una democrazia e per un credente è un guaio dimenticare che lo Spirito che fa, che è lui il promotore di una buona politica, a fare e progettare”. Citando Sturzo, ha aggiunto: “Fare e rifare, voglio andare davanti al Signore come un ottimista impenitente”. “Cuore alla democrazia fatta da cuori pensanti”. “Questo è il primo evento dedicato ai giovani dopo la Gmg di Lisbona”, dice ancora Martinez che ricorda come sia “il Papa che chiede di fare progetti insieme, e ai figli chiede di rendersi pronti a farsi protagonisti”. “AnimAzione non nasce per fare un partito o fare da stampella a questo o quel partito, nasce per ricostruire un contesto culturale cristiano ai giovani leader del doman, è uno spazio culturale plurale per parlare con tutti, per ragionare, per fare profezia, per essere al servizio. C’è crisi della politica perché manca la profezia, questa manca perché c’è crisi di fede”, conclude Martinez.