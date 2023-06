Zuppi a Mosca: Acli, “in preghiera per questo nuovo tentativo di aprire una vera strada per la pace”

“Siamo vicini al card. Zuppi per la sua visita a Mosca dei prossimi due giorni, una missione di carattere umanitario che, visti i recenti avvenimenti nel territorio russo, rappresenta un’importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Ciò dimostra peraltro come, in un contesto in cui tutti parlano di pace ma pochi provano a farla, la Chiesa cattolica, in tutte le sue espressioni (vescovo, sacerdoti, associazionismo laicale) sia una delle forze che più conseguentemente opera per la pace fin dal primo giorno di guerra”. Lo affermano le Acli in una nota, assicurando che “accompagnano il presidente della Cei con la preghiera in questo nuovo tentativo di aprire una vera strada per la pace”.