Ue: commercio agroalimentare, esportazioni record. Cereali, frutta, verdura, prodotti lattiero-caseari verso Regno Unito, Usa e Cina

L’ultimo rapporto mensile sul commercio agroalimentare pubblicato oggi dalla Commissione Ue mostra che “dopo la ripresa delle esportazioni di febbraio, il commercio agroalimentare dell’Unione ha continuato a crescere con un aumento significativo delle esportazioni a marzo. Ciò si è tradotto in un surplus commerciale di +6,9 miliardi di euro, in aumento del 28% su base mensile”. L’alto livello delle esportazioni a marzo – spiega una nota – ha raggiunto i 21,5 miliardi di euro, in aumento del 16% rispetto a febbraio 2023. Le esportazioni sono aumentate in particolare per le preparazioni di cereali e prodotti macinati, preparazioni di frutta, frutta secca e verdura, nonché prodotti lattiero-caseari”. Nel primo trimestre del 2023, le tre principali destinazioni delle esportazioni agroalimentari dell’Ue sono state il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Cina. Anche le importazioni sono aumentate a 14,6 miliardi di euro. Le importazioni sono aumentate “in particolare di zucchero e isoglucosio, cereali e tabacchi, sia in volume che in valore. I primi tre Paesi importatori nel primo trimestre del 2023 per le importazioni agroalimentari dell’Ue sono stati Brasile, Ucraina e Regno Unito”.