Povertà in Italia: mons. Redaelli (Caritas), “Caritas è nel cuore del disagio in Italia e nel mondo”

“Non una ricerca sociologica ma una analisi per poter operare al meglio. L’anno scorso è stato molto impegnativo con la progressiva uscita dalla pandemia, lo scoppio della guerra e poi l’incertezza economica e politica internazionale con un ritorno imprevisto, l’inflazione” così il Presidente di Caritas Italiana, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli alla presentazione oggi nella sede stessa di Caritas, del Report Statistico sulla Povertà 2023 e il Bilancio Sociale 2022. “Caritas italiana non è una realtà centralizzata, le Caritas diocesane non sono filiali, noi potremmo dire siamo una struttura sinodale, basata sulla cooperazione e la partecipazione”. Monsignor Redaelli ricorda come questa struttura lavora insieme alle 162 realtà federate in Caritas Internationalis, di cui 48 in Europa, votate alla cooperazione internazionale nella carità. “Vogliamo intensificare il nostro impegno spirituale, come Papa Francesco ci ha invitato a fare, perché noi operiamo nel Vangelo”. “La nostra attenzione si è rivolta molto verso gli anziani, cercando di contrastare in primis la solitudine, non solo i loro bisogno. Oltre a loro le donne che sono state molto colpite durante il Covid” conclude monsignor Redaelli.