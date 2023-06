Teologia: al Seminario di Molfetta la prima giornata di studio per teologi morali

(Ph. Sir)

Si è svolta ieri, lunedì 26 giugno 2023, presso la Facoltà Teologica Pugliese, nel Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta, la prima giornata di studio per teologi morali. L’iniziativa, promossa dai docenti di teologia morale della stessa Facoltà – Roberto Massaro, Gianpaolo Lacerenza e Giorgio Nacci –, è stata articolata in due appuntamenti, uno di carattere più accademico, l’altro di natura laboratoriale.

Al mattino sono stati protagonisti Giovanni Del Missier, teologo morale e docente presso l’Accademia Alfonsiana di Roma e Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus. Se il primo ha illustrato la connessione esistente tra giovani e comportamenti a rischio, evidenziando quanto sia preziosa la dinamica dell’accompagnamento per la fioritura di una coscienza libera e responsabile, la seconda ha avuto il pregio di far intravedere la complessità delle delicate fasi di passaggio che permettono ad un individuo di diventare persona, creando i presupposti perché nella vita possa esprimersi in modo adulto.

Nel secondo appuntamento, durante le ore pomeridiane, divisi in gruppi laboratoriali, guidati dai docenti che hanno organizzato l’evento, i partecipanti hanno avuto l’occasione di confrontarsi con alcune sollecitazioni provenienti dalla realtà. In tal senso, nei diversi gruppi, ci si è confrontati su tre “casi” non per cercare soluzioni ad essi ma, probabilmente, attraverso la narrazione di spaccati di vita quotidiana, per accorgersi che la formazione della coscienza non ha risposte preconfezionate ma si nutre dell’intreccio di una pluralità di sguardi, compreso quello della teologia morale, che dovrebbe aiutare ogni persona umana a divenire espressiva di una libertà gioiosa e responsabile. La rilevanza di questo evento è stata data, in modo particolare, da chi ne ha preso parte, una settantina di persone: non solo “addetti ai lavori” ma anche uomini e donne, giovani e adulti interessati alla tematica. Nello specifico, c’è stato un lavoro di sinergia con la pastorale giovanile regionale e con il settore giovani di Ac della Puglia.