Ue: domani vertice su istruzione e innovazione. Focus su università e impresa, parità di genere nelle carriere, ricerca

Domani, 28 giugno, a Bruxelles e online, si terrà il secondo vertice sull’istruzione e l’innovazione. Si discuterà di una maggiore cooperazione tra l’istruzione e l’innovazione per “dotare i giovani e studenti di capacità imprenditoriali e delle creatività necessarie nel mercato del lavoro”. Lo comunica la Commissione europea in una nota. L’evento sarà aperto da un discorso programmatico di Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Ue, seguiranno tavole rotonde sulle iniziative della Commissione nel campo dell’istruzione e dell’innovazione. Tra i temi: la Strategia europea per le università e l’Iniziativa per i talenti Deep Tech, un’azione faro della Nuova agenda europea per l’innovazione, attuata dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Eit). Nelle sessioni si discuterà anche di cooperazione tra università e imprese, della parità di genere negli studi e nelle carriere delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tlc), dell’insegnamento delle competenze di sostenibilità nelle scuole, delle carriere dei ricercatori, dell’innovazione e dell’imprenditorialità negli istituti di istruzione superiore. “Nell’Ue c’è molto potenziale, diversi talenti nascosti e molta conoscenza. Dobbiamo raggiungere il potenziale, coltivare il talento e diffondere la conoscenza. Discuteremo di come approfondire la cooperazione in materia di istruzione e innovazione tra gli Stati membri per dotare gli europei delle competenze necessarie a plasmare il futuro”, ha dichiarato Schinas.