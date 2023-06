Povertà in Italia: De Lauso (Ufficio Studi Caritas), “la povertà in Italia è un fenomeno complesso dove si intrecciano solitudine e criticità multiple”

“Abbiamo definito 5 gruppi di povertà, questo studio ha scopi conoscitivi dentro e fuori Caritas, per noi per intervenire, per il mondo politico per avere uno strumento per costruire percorsi di accompagnamento e di intervento più puntuali” Spiega Federica De Lauso del Centro Studi di Caritas Italia. “Il primo è quello dei ‘vulnerabili soli’, persone tra i 35 e 64 anni quasi, tutti che vivono soli e moltissimi disoccupati. Il 60% dei quali ha almeno tre tipologie di bisogno (economiche, abitative, dipendenze o altro). “Il secondo cluster: le “famiglie povere”, sono il 25% del totale, sono famiglie che non arrivano alla fine del mese in maggioranza stranieri e in maggioranza a rivolgersi a noi sono donne con figli con un problema esclusivamente economici” dice ancora De Lauso spiegando i risultato del rapporto. “Il terzo è quello dei ‘giovani stranieri in transito’, 17mila persone, per lo più concentrati a Ventimiglia in attesa di ripartire ma che hanno bisogno di tutto. Età media 25 anni. Il quarto è ‘Genitori fragili’, genitori di età compresa tra i 35 e i 60 anni, per lo più di genere femminile (due su tre). Il 60% di loro è coniugato. Quasi sempre hanno figli minori conviventi (90,7%). Vivono con i propri familiari o in convivenze di fatto, ma in nuclei mediamente più numerosi rispetto agli altri gruppi e spesso hanno povertà multiple. Per ultimo i ‘poveri soli’, uomini per lo più, in pensione o disoccupati con problematiche di ordine esclusivamente economico, chiedono sostegno alle mense caritas e simili. Fa la differenza essere da soli o in famiglia, o avere uno o molteplici ambiti di intervento. Cresce il disagio abitativo in questo periodo. Il povero a volte non sa che ha diritto ad alcune misure di sostegno e la Caritas svolge in questo senso un ruolo di advocacy per queste persone” Conclude così il suo intervento Federica De Lauso dell’ufficio studi di Caritas.