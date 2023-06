Diocesi: Foligno, il 29 giugno XVIII edizione della Giornata diocesana degli oratori parrocchiali

Giovedì 29 giugno si svolgerà la XVIII edizione della Festa degli oratori parrocchiali della diocesi di Foligno dal titolo “L’oratorio la casa di tutti. Partecipazione, comunione, missione” con il patrocinio del Comune. Un momento d’insieme, dove si ritroveranno circa 700 ragazzi tra i 6 e i 12 anni accompagnati dai loro animatori e sacerdoti, per allargare la propria esperienza di vita simbolicamente paragonata ad una “tenda-casa” che può essere arricchita nell’incontro con l’altro da valori importanti come l’amicizia, la gioia, il prendersi cura, la condivisione, la fraternità.

Il programma prevede alle 9 l’accoglienza di tutti i partecipanti presso la chiesa del Sacro Cuore quartiere di Sportella Marini in Foligno. A seguire introduzione al tema a cura del Coordinamento diocesano degli oratori, preghiera e suddivisione in gruppi per fasce d’età. Alle 10, dopo un breve tragitto a piedi, i ragazzi e le ragazze si recheranno in alcuni luoghi per riflettere attraverso attività e giochi sui temi: partecipazione con i ragazzi della 1ª e 3ª elementare presso l’Opera pia Bartolomei – Castori; comunione con i ragazzi della 4ª e 5ª elementare presso il parco pubblico in via Tiziano; missione presso il Centro pastorale diocesano “Fratelli tutti” con i ragazzi della 1ª e 2ª media.

L’obiettivo in ogni gruppo, spiega un comunicato, è “decorare con fantasia e creatività una parete che esprime la propria idea di ‘tenda-casa’ declinata in alcuni concetti come casa – fragilità, casa – mondialità, casa – creato, che saranno successivamente esposte nel momento del ritrovo comune alle 12 presso l’Opera pia Bartolomei – Castori”. Qui, dopo bans e balli di gruppo, si svolgerà il momento più ‘istituzionale’ con l’abbraccio e il saluto a tutti i partecipanti da parte del vescovo Domenico Sorrentino e del sindaco Stefano Zuccarini.