Basilica di Sant’Antonio: mons. Cipolla (Padova) su nomina mons. Rovelli a delegato pontificio, “benvenuto a nome della nostra Chiesa”

“A nome della Chiesa di Padova rivolgo un saluto di benvenuto a mons. Diego Giovanni Ravelli, arcivescovo titolare di Recanati e maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, nominato oggi dal Santo Padre delegato pontificio per la basilica di Sant’Antonio in Padova”. Lo scrive mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, in un messaggio in cui esprime anche “un ringraziamento sentito va a mons. Fabio Dal Cin che in questi anni ha prestato questo servizio garantendo presenza e vicinanza anche nel tempo difficile della pandemia”. “Abbiamo da poco festeggiato sant’Antonio (13 giugno) a cui milioni di devoti affidano ogni anno le loro preghiere e rendimenti di grazie e in decine di migliaia confluiscono alla basilica padovana in pellegrinaggio da ogni parte del mondo – afferma il presule –. Pochi giorni fa insieme ad altri confratelli vescovi del Triveneto e circa duemila giovani, che a breve vivranno l’esperienza della Gmg, abbiamo affidato a sant’Antonio questi giovani e l’importante esperienza che vivranno a Lisbona, città natale del santo taumaturgo”.

Infine, mons. Cipolla ricorda che “la basilica di Sant’Antonio è un riferimento importante per la città di Padova e per la sua Chiesa, è santuario e meta per tantissime persone che nella figura del ‘Santo’ vedono un campione di umanità, vicinanza, ascolto e carità, che continua a essere presenza viva e attuale”.