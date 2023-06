Eventi: domani a Roma conferenza di mons. Fisichella su “Europa, radici e identità”

“Europa, radici e identità” è il titolo della conferenza che mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, terrà domani, mercoledì 28 giugno, alle 17.30 presso lo “Spazio Europa” di Via IV Novembre 149. Parteciperanno – si legge in una nota di presentazione – membri del governo e del parlamento, autorità civili e militari, esponenti del mondo dell’economia e del lavoro, accademici e diplomatici. L’evento è promosso dall’Istituto Universitario di Studi Europei (Iuse), l’istituzione accademica torinese che da 70 anni prepara i funzionari dell’Unione Europea. “Abbiamo voluto celebrare il settantesimo di fondazione anche a Roma – dichiara il Prof. Piercarlo Rossi, Presidente dello Iuse -, attraverso la riflessione di una personalità che dall’Urbe fa risuonare in Orbe, in modo acuto e profondo, la voce dell’Europa. Oltre che noto teologo e organizzatore del Giubileo, l’arcivescovo Fisichella è un ‘pensatore europeista’, che stimola il dibattito sull’anima del Continente, in un confronto sinergico e traversale con la cultura laica e il mondo politico, come dimostra il livello elevato e pluralista dell’uditorio che interviene ad ascoltarlo. Siamo grati all’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea di ospitarci nella cornice prestigiosa dello Spazio Europa, da loro gestito”. Coordinerà Piero Schiavazzi, giornalista e docente di Geopolitica Vaticana.