Basilica Sant’Antonio: Veneranda Arca Padova su nomina mons. Diego Giovanni Ravelli nuovo delegato pontificio, “fattiva collaborazione e proficuo dialogo”

Il Collegio di presidenza della Veneranda Arca di Sant’Antonio esprime in una nota i suoi ringraziamenti a mons. Fabio Dal Cin per “l’impegno profuso sino ad oggi” quale delegato pontificio per la basilica di Sant’Antonio e saluta l’ingresso del nuovo delegato mons. Diego Giovanni Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, al quale “sin da subito esprime il desiderio di sviluppare una fattiva collaborazione e un proficuo dialogo nel comune servizio di tutela e conservazione del complesso basilicale antoniano di Padova e dei suoi tesori spirituali, storici e artistici”.