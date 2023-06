Natalità: De Palo (Fondazione), “occorre un patto e arrivare a 500mila nuovi nati entro il 2033”

“Se siamo tutti d’accordo, allora facciamo un patto per la natalità che abbia come obiettivo quota 500mila nuovi nati entro il 2033”. Lo afferma Gigi De Palo, ideatore degli Stati generali della Natalità, esprimendo la propria preoccupazione riguardo alla mancanza di azioni concrete volte a migliorare la situazione demografica del Paese. “Ma come mai ancora parliamo di natalità, ma non facciamo nulla per cambiare la situazione?”, chiede il presidente della Fondazione per la natalità. “Siamo tutti convocati: maggioranza e opposizione; imprese e sindacati; mondo dell’associazionismo, della comunicazione, dello spettacolo. Tutti”, ammonisce De Palo, ribadendo che “questa è la sfida più importante per il Paese e richiede un impegno condiviso da tutti gli attori della società”. “Siamo in ritardo, ma è giunto il momento di passare dai proclami e dalle prese di posizioni verbali alla concretezza di riforme serie”, conclude il presidente, convinto che “la prossima Legge di bilancio sarà determinante per capire se c’è o non c’è un’effettiva volontà politica di cambiare le cose”.