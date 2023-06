Ecologia integrale: firmato protocollo d’intesa tra Economy of Francesco e Ucid Giovani

Ecologia integrale, centralità della persona e un’alleanza tra lo sviluppo umano e la Terra capace di animare e orientare eticamente ogni dimensione della vita sociale ed economica attraverso la valorizzazione e la promozione di buone pratiche come il modello Virtus Lab: sono le coordinate del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso sabato, 24 giugno, al Polo Lionello Bonfanti di Figline e Incisa Valdarno in provincia di Firenze dal prof. Luigino Bruni, direttore scientifico di The Economy of Francesco (EoF), e da Benedetto delle Site, presidente nazionale del Movimento Giovani Ucid, l’Unione cristiana imprenditori dirigenti, associazione che in Italia dal 1947 riunisce leader d’impresa, manager e professionisti i quali si ispirano agli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa.

I giovani di Ucid e EoF si propongono di sostenere congiuntamente iniziative sinergiche a sostegno dei comuni valori e il coinvolgimento in tali iniziative delle nuove generazioni e dei corpi sociali intermedi nell’ottica di fare rete con l’intero universo imprenditoriale e giovanile per un maggiore dialogo con le istituzioni e una migliore riuscita delle buone pratiche che incarnano i valori condivisi. La sottoscrizione è avvenuta a margine dell’evento “Che cos’è l’Economia di Francesco” in cui sono intervenuti anche Francesco Augurusa, presidente della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa e vice presidente nazionale del Movimento Giovani Ucid, Fabio Storchi, presidente Vimi Fasteners spa e mons. Gianni Fusco, teologo e animatore spirituale del Movimento Giovani. Nell’occasione, i partecipanti hanno potuto effettuare una visita del Polo Lionello Bonfanti.