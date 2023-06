Solidarietà: Firenze, il 4 luglio una cena per la casa di accoglienza San Paolino

A tavola per aiutare chi ha più bisogno. L’Associazione Cuochi fiorentini e il Dipartimento Solidarietà ed Emergenza della Federazione Italiana Cuochi organizzano una cena di raccolta fondi per Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Il 4 luglio alle 20, nel chiostro della chiesa di Ognissanti (Borgo Ognissanti 42), sarà allestita una grande tavolata da 200 posti, per una serata di solidarietà, incontro e condivisione. Il ricavato dell’evento – informano i promotori – sarà devoluto ai progetti di accoglienza della casa San Paolino, struttura gestita da Fondazione Caritas dove sono ospitate 88 persone, tra anziani, famiglie e mamme con bambini. La cena vedrà la partecipazione delle autorità cittadine, degli operatori e dei volontari della struttura, delle realtà del quartiere e della città che sostengono tutto l’anno la casa accoglienza. Il menù sarà a cura degli chef dell’Associazione Cuochi fiorentini, all’allestimento e alla preparazione contribuiranno in prima persona anche gli ospiti di San Paolino. “San Paolino – dice il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas, Vincenzo Lucchetti – è una casa accoglienza a cui il quartiere è molto legato, questo evento sarà un momento per farlo conoscere a chi ancora non lo conosce, per stare insieme, per dare un ulteriore contributo al servizio e per rafforzare la rete di solidarietà che si è creata intorno alla struttura e ai suoi ospiti, favorendone l’inclusione”.