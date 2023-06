Facoltà teologica Triveneto: don Maurizio Girolami nuovo vicepreside. Tre nuovi docenti stabili ordinari presso gli Issr collegati

(Foto:; Facoltà Teologica del Triveneto)

Don Maurizio Girolami è il nuovo vicepreside della Facoltà teologica del Triveneto per il quadriennio accademico 2023/24-2026/27. Lo ha nominato il gran cancelliere della Facoltà e presidente della Commissione episcopale, mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia. A darne notizia il preside, don Andrea Toniolo, spiegando che don Girolami succede a don Carlo Broccardo, che “è giunto al termine del suo mandato e al quale vanno i più sentiti ringraziamenti”.

Il nuovo vicepreside è un presbitero della diocesi di Concordia-Pordenone che ha conseguito: la licenza in Scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma; il diploma di magistero in Scienze per la formazione all’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma; il diploma di archivista presso la Scuola vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica; il dottorato in Teologia e Scienze patristiche all’Istituto Patristico Augustinianum di Roma. Don Girolami, dal 2013 insegna Patristica al ciclo istituzionale della Facoltà teologica del Triveneto, dove dal 2021 è titolare di cattedra come docente stabile straordinario. Insegna inoltre allo Studio teologico del Seminario di Concordia-Pordenone e all’Istituto di Studi ecumenici di Venezia; è docente invitato di Ermeneutica e Teologia del Nuovo Testamento allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. È anche direttore della Biblioteca della Facoltà teologica del Triveneto.

Sono stati inoltre nominati tre nuovi docenti stabili ordinari presso alcuni Istituti superiori di Scienze religiose collegati alla Facoltà. Per quanto riguarda l’Istituto superiore di Scienze religiose “Romano Guardini” di Trento sono la prof.ssa suor Chiara Curzel (cattedra di Scienze patristiche) e il prof. Leonardo Paris (cattedra di Teologia dogmatica); mentre per l’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto si tratta del prof. don Francesco Pesce (cattedra di Teologia pastorale).