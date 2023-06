C9: anche il conflitto in Ucraina tra i temi della “due giorni” con il Papa

Guerra in Ucraina, Sinodo, “primi passi” della Praedicate evangelium, tutela dei minori. Sono stati questi i temi principali del Consiglio di Cardinali, riunitosi ieri e oggi in Vaticano. Al C9 – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – hanno partecipato tutti i cardinali che ne sono parte e il Segretario del Consiglio. “Nel corso della sessione, con la collaborazione del cardinale Gianfranco Ghirlanda – si legge nel comunicato – si sono compiuti i primi passi nella riflessione su come implementare lo spirito, i principi e i criteri della Costituzione apostolica Praedicate evangelium nelle curie diocesane”. “È stato oggetto di discussione il tema della sinodalità, in riferimento al Sinodo in corso – informa la sala stampa vaticana – con un aggiornamento sui passaggi di questi ultimi mesi portato dal cardinale Mario Grech, in vista dell’assemblea di ottobre”. Il cardinale O’Malley, inoltre, ha dato informazione circa la recente Plenaria della Commissione per la Tutela dei Minori, a maggio, e del lavoro della Commissione per l’aggiornamento di regolamenti e prassi in tutta la Chiesa, “perché i meccanismi di protezione dei minori siano efficaci in ogni diocesi”. “È stato oggetto di riflessione il conflitto in corso in Ucraina”, la conclusione del comunicato. La prossima sessione sarà nel mese di dicembre di quest’anno.