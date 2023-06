Diocesi: Terni, mercoledì 28 giugno la giornata dei Grest alla parrocchia Immacolata Concezione. Nel pomeriggio interviene il vescovo Soddu

(Foto: diocesi di Terni-Narni-Amelia)

Un’estate intensa di attività per le parrocchie e gli oratori che ospitano i Grest per i ragazzi dai 6 ai 14 anni animati dai giovani del Servizio di pastorale giovanile e animatori parrocchiali della diocesi di Terni-Narni-Amelia. I Gruppi estivi della diocesi coinvolgono centinaia di bambini grazie al servizio di tantissimi animatori, che ravvivano con giochi, canti e preghiera i quotidiani incontri dei bambini e ragazzi, e a quello delle parrocchie, che hanno messo a disposizione strutture, organizzato l’accoglienza offrendo in molti casi anche i pasti ai partecipanti, per dare l’opportunità ai ragazzi di vivere un’esperienza di amicizia e comunione.

“Cavalieri erranti” è la proposta estiva 2023 di Anspi e scelta come percorso diocesano per tutti gli oratori nei quali in questo periodo si svolgono i Grest, a Terni nelle parrocchie Immacolata Concezione, S. Giovanni Bosco, Nostra Signora di Fatima, S. Maria del Rivo, S. Giuseppe Lavoratore, S. Maria del Carmelo, S. Maria Assunta nella cattedrale, S. Maria Regina, S. Maria della Misericordia, S. Antonio di Padova, Sacro Cuore eucaristico, Rocca San Zenone, San Francesco, a Narni nella parrocchia di Ponte San Lorenzo e ad Amelia le parrocchie di S. Francesco e S. Massimiliano Kolbe.

“Cavalieri erranti” è una sfida che trae spunto dal romanzo “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes e, spiega in una nota la diocesi, “rappresenta il simbolo concreto di chi è in ricerca e prova a dare senso alla sua vita, a partire dagli ideali in cui crede, e dai valori di gentilezza, generosità, rispetto che persegue. Don Chisciotte insegna che è possibile fare cose grandi e intraprendere avventure eroiche, trasformando i momenti di noia e monotonia in incredibili sogni avventurosi: basta volerlo! Questa proposta estiva porterà ad incontrare un altro cavaliere errante, araldo della fede: San Paolo. Sarà proprio lui, convinto testimone e discepolo, che prenderà per mano, in un viaggio che aiuterà ragazzi e animatori a scoprire il senso dell’impegno umano e della carità cristiana, la riscoperta della speranza, che aiuterà a diventare talentuose creature, immaginate da Dio”.

Come ogni anno, gli oratori della diocesi festeggiano insieme con una giornata di animazione e giochi, “PlayGrest”, con oltre 400 ragazzi partecipanti, che si svolgerà mercoledì 28 giugno presso la parrocchia Immacolata Concezione. La giornata manterrà lo stesso tema cavalleresco che contraddistingue il percorso di quest’anno e, dopo un primo momento di accoglienza, proseguirà con vari giochi a stand. I bambini avranno l’opportunità di giocare in squadra con i compagni di altri oratori vivendo quindi una giornata di socializzazione e allegria. La festa proseguirà fino al pomeriggio, quando alle 16.30 il vescovo Francesco Antonio Soddu incontrerà tutti i bambini e gli animatori.