Germania: Conferenza episcopale, diacono Christoph Tekaath nuovo responsabile per la pastorale giovanile

L’Ufficio per la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale tedesca avrà un nuovo direttore dal 1° ottobre 2023: il diacono Christoph Tekaath (nato nel 1973) si trasferirà a Düsseldorf dalla diocesi di Magdeburgo, dove da undici anni è responsabile della pastorale giovanile diocesana. Nel 2002 ha completato la sua formazione come funzionario comunitario e nel 2005 Tekaath aveva già conseguito il diploma in servizio sociale/pedagogia sociale presso l’Università Cattolica di Berlino. Nel 2013 il vescovo Gerhard Feige lo ha ordinato diacono. Nel lavoro giovanile della diocesi di Magdeburgo, Christoph Tekaath dirige l’Ufficio di Pastorale giovanile e l’Ufficio statale Sassonia-Anhalt della Federazione della gioventù cattolica tedesca (Bdkj) nonché il centro di formazione giovanile St. Michael a Naumburg. Tekaath è anche il delegato per la pastorale sacerdotale nella Dbkj di Magdeburgo. Il vescovo ausiliare mons. Johannes Wübbe, presidente della Commissione per i giovani della Conferenza episcopale tedesca, è soddisfatto della nomina: “Con il diacono Tekaath, la pastorale giovanile sta ottenendo un leader” competente. “I molti anni di esperienza e la buona integrazione nelle strutture diocesane del lavoro giovanile, nonché gli intensi collegamenti con Bdkj, sono un arricchimento per noi”. Come futuro capo dell’afj, Christoph Tekaath vuole essere anche un sostenitore delle diverse forme di pastorale giovanile, perché “c’è una ricchezza di forme di espressione e campi di azione in cui i giovani si impegnano nella e con la Chiesa per questo mondo. La pastorale giovanile si rivolge a tutti i giovani senza eccezioni – questo è il mandato delle nuove linee guida per la pastorale giovanile – e voglio raggiungere questo obiettivo”, afferma.