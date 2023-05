Fafce: Giornata internazionale della famiglia, appello per le donazioni. “Sostieni la voce della famiglia in Europa”

In occasione della Giornata internazionale della famiglia, la Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) lancia un appello alle donazioni. Lo comunica la Fafce in una nota. Dal 1997 la Federazione lavora attivamente a Bruxelles per “portare la voce delle associazioni familiari cattoliche” di tutta Europa. “La nostra Federazione fonda il suo lavoro su un piccolo team di professionisti a Bruxelles, sul dono del tempo di molti volontari e sulle vostre donazioni. Ogni euro ricevuto viene utilizzato per promuovere un’Europa a misura di famiglia”, sottolinea la Fafce. “È in gioco il futuro delle famiglie europee: non solo la loro libertà di religione e di espressione, ma anche la libertà di educare i figli secondo i loro principi e la loro coscienza. È urgente anche la promozione della bellezza della vita umana in tutte le sue dimensioni”, si ribadisce. La Fafce sostiene lo sviluppo delle associazioni familiari in tutta Europa, come ha affermato Papa Francesco: “È un servizio prezioso, perché c’è bisogno di luoghi, incontri e comunità in cui le coppie e le famiglie si sentano accolte, accompagnate e mai sole”. Infine, oggi saranno annunciati i vincitori del primo concorso artistico europeo Fafce.