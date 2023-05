Maltempo: Protezione civile, “allerta rossa in Emilia-Romagna. Piogge, temporali e venti fino a burrasca da Nord a Sud”

“L’area di bassa pressione centrata sull’Italia continuerà, anche nella giornata di domani, a determinare una fase di maltempo, con piogge frequenti sul Nord-Est e sui settori tirrenici meridionali ed un rinforzo della ventilazione su gran parte della Penisola”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, martedì 16 maggio, “venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali sulla Liguria, orientali su Toscana, Emilia-Romagna, Marche e dai quadranti occidentali sulla Campania. Mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana orientale, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria, con cumulate anche abbondanti tra Emilia-Romagna orientale e Marche settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate”.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 16 maggio, “allerta rossa in buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla in Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, sull’intero territorio di Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e sui restanti territori di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia”.