Diocesi: Acireale, incontro Avulss sul ruolo del volontario nelle Unità locali socio-sanitarie

L’Avulss di Acireale, associazione di volontariato nell’ambito socio-sanitario, dopo il periodo di sosta causa Covid, riprende la sua attività formativa. Così l’associazione organizza un incontro sul ruolo del volontario nelle Unità locali socio-sanitarie, con particolare riferimento all’accoglienza ed al servizio. Parlerà per l’occasione don Vittorio Rocca, docente Stabile di Teologia morale presso l’Istituto teologico San Paolo di Catania e referente diocesano del cammino sinodale.

L’incontro dal tema “Sinodalità, accoglienza e servizio: il ruolo del volontariato nelle unità locali socio-sanitarie” si terrà ad Acireale, nel Centro di prima accoglienza San Camillo, in via Genuardi n. 42, mercoledì 17 maggio, alle 17. La sfida più grande del volontariato oggi è quella di unire allo slancio di un cuore grande la forza dell’intelletto che si traduce in competenza. “Siamo invitati a vivere il volontariato sanitario in modo innovativo, cioè che faccia incontrare persone e strutture. L’impegno, la professionalità e il sacrificio ci aiutano a scendere sul campo per provare ad alleviare stati di disagio”, dice Francesco Armenia, presidente Avulss Acireale. “Supportare i volontari nel loro servizio è un valore aggiunto – aggiunge Rosaria Patanè, responsabile Cultura Avulss –. La nuova sfida è realizzare reti di cittadinanza attiva e responsabile affinché attraverso comportamenti coscienziosi e virtuosi si possano concretizzare progetti e iniziative a prescindere dalla condizione sociale, culturale ed economica”.