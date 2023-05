Diocesi: Sassari, mercoledì il convegno “Il dialogo interreligioso dal Concilio ecumenico vaticano II all’enciclica Fratelli tutti”

Fondazione Accademia, Casa di popoli, culture e religioni (diocesi di Sassari) promuove un appuntamento culturale in programma mercoledì 17 maggio, dalle ore 18.30, nella sala della biblioteca del Seminario arcivescovile, in Largo Seminario 5, a Sassari. Titolo del convegno “Il dialogo interreligioso dal Concilio ecumenico vaticano II all’enciclica Fratelli tutti”. L’appuntamento rientra nel ciclo di eventi organizzati da Fondazione Accademia, cominciati lo scorso anno, per la ricorrenza del 60°anniversario del Concilio ecumenico vaticano II. Durante la serata interverranno mons. Gian Franco Saba, arcivescovo metropolita di Sassari, e Gianni Valente, direttore dell’Agenzia Fides. A moderare l’incontro don Nicholas Kirimo.