Gmg Lisbona 2023: sarà emesso domani il francobollo vaticano per la Giornata mondiale della gioventù

Foto Dicastero laici vita e famiglia

Papa Francesco che guida i giovani e la Chiesa, rappresentata dalla barca di Pietro: è quanto mostra il francobollo vaticano per la Gmg 2023, realizzato su disegno dall’artista Stefano Morri, ispirato al Monumento alle Scoperte, (Padrão dos Descobrimentos) che sorge sulle rive del fiume Tago nel quartiere di Belém, a Lisbona, realizzato nel 1960 a cinquecento anni dalla morte di Enrico il Navigatore per celebrare l’età portoghese delle scoperte. La serie filatelica sarà emessa domani dalla Santa Sede, come riferisce il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Il valore del francobollo sarà di 3,10 euro e mostra in alto a sinistra il logo dell’incontro, realizzato dalla giovane designer portoghese Beatriz Roque Antunez. Anche questo simbolo descrive sullo sfondo di una grande Croce il dinamismo di Maria in visita a Elisabetta, secondo il motto scelto della Gmg: “Maria si alzò e andò in fretta”. La tiratura sarà di 45mila esemplari.