Festival abilità differenti: Bologna, il 18 maggio con il card. Zuppi per parlare di malattia mentale

“Le parole della psichiatria & della salvezza”: è questo il tema dell’incontro che avrà luogo a Bologna (Parco di Casa Mantovani), giovedì 18 maggio (ore 21), promosso nell’ambito del 25° Festival internazionale delle abilità differenti. Ad affrontare i vari aspetti di questo “delicato” argomento saranno, lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, card. Matteo Maria Zuppi, e lo psichiatra Giovanni Stanghellini. “Leggendo il libro di Mencarelli ‘Tutto chiede salvezza’ (Arnoldo Mondadori Editore), romanzo risultato vincitore del premio Strega Giovani 2020 – afferma Maila Quaglia, direttrice di Casa Mantovani (Fondazione Don Ivo Silingardi), abbiamo sentito una profonda risonanza con il suo modo di approcciare il tema della malattia mentale che, il poeta tedesco Clemens Brentano, descriveva come sorella sfortunata della poesia. Con questo evento si uniranno così le parole della spiritualità, della psicologia e della poesia cercando di trovare un linguaggio comune per comprendersi e aver cura gli uni degli altri, nel contesto più ampio del bisogno di felicità e di salvezza che la condizione umana di ogni tempo chiede, senza etichette che ci allontanano”. All’incontro farà seguito un momento di festa e una serata musicale con il Rajery Trio arrivato dal Madagascar appositamente per il Festival internazionale delle abilità differenti.