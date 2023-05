Celam: al via oggi a Mayagüez (Porto Rico) con la messa inaugurale la 39ª Assemblea generale ordinaria

È tutto pronto per la 39ª Assemblea generale ordinaria del Consiglio episcopale latinoamericano e dei Caraibi (Celam), che da oggi al 20 maggio delineerà i percorsi pastorali della Chiesa nel continente per i prossimi quattro anni (2023-2027), all’insegna del motto “Collegialità, ecclesialità e sinodalità”. La diocesi di Mayagüez, conosciuta come la porta del cristianesimo a Porto Rico, ospiterà l’evento.

I vescovi del Celam si sono proposti di discernere i segni dei tempi nella realtà dell’America Latina e dei Caraibi, per progettare il quadriennio 2023-2027 alla luce delle sfide dell’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, e nel quadro del Sinodo della sinodalità.

Inoltre, questa Assemblea avrà un carattere elettivo: i vescovi invitati, i presidenti e i segretari generali delle 22 Conferenze episcopali della regione, dovranno scegliere coloro che dovranno consolidare il cammino di rinnovamento e la ristrutturazione dell’organismo, iniziato nel 2019 con l’Assemblea di Tegucigalpa. In quest’ottica, si prevede di “approfondire la natura sinodale della Chiesa, come elemento dell’essere e dell’agire del Celam.

Nella serata di oggi sono previsti gli arrivi dei delegati e, alle 19.30 (ora locale) la messa inaugurale presieduta dal presidente, mons. Miguel Cabrejos; sarà possibile seguire la trasmissione su Facebook in diretta su celam.official e su YouTube Celam Tv. Domani, 16 maggio, la prima sessione dei lavori inizierà alle 9, con il saluto di mons. Cabrejos e del presidente della Conferenza episcopale portoricana, mons. Rubén González. Durante questa prima giornata verranno presentate le dinamiche dell’Assemblea: statuti, obiettivi, programma. Alla 39ª Assemblea generale ordinaria della Celam parteciperà anche mons. Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina (Pcal).