Festival di Cannes: Cinematografo, da domani torna in versione daily “A qualcuno piace radio” in diretta dalla Croisette

(Foto: Cinematografo)

“A qualcuno piace radio” torna in versione daily per il 76° Festival di Cannes. Il podcast di Cinematografo racconterà uno dei più importanti festival al mondo collegandosi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con i critici della Rivista del Cinematografo presenti sulla Croisette, Federico Pontiggia e Valerio Sammarco.

A partire da domani 16 maggio e fino al 26, Gianluca Arnone, conduttore del podcast, selezionerà e leggerà le notizie più interessanti pubblicate sui giornali a proposito del festival, commentandole con i due inviati.

“A qualcuno piace radio”, il primo podcast di Cinematografo, è una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione delle principali testate italiane e straniere, quotidiane e periodiche: una bussola quotidiana non soltanto per orientarsi nel mondo del cinema e della tv e decifrarlo, ma per confrontarsi con i discorsi sociali intorno a questo mondo, a partire da quelli dei mezzi di informazione. Il podcast è realizzato con la regia di Cube Radio, l’emittente dello Iusve, ed è disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast.