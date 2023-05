Pace: Marcia PerugiAssisi, il 21 maggio di nuovo in cammino per un’edizione straordinaria

Ritorna, domenica 21 maggio, la marcia della pace e della fraternità PerugiAssisi. La partenza sarà dai Giardini del Frontone, a Perugia, alle 9. Sarà un’edizione speciale, all’insegna del motto “Trasformiamo il futuro!”, la terza PerugiAssisi dal 24 febbraio 2022; l’ottava dall’inizio della guerra in Ucraina e la ventisettesima dal 1961 quando Aldo Capitini realizzò la prima edizione. “Un grandissimo evento di giovani per la pace. Protagonisti della Marcia saranno, infatti, migliaia di studenti e studentesse, bambine e bambini, ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d’Italia. Con loro ci saranno migliaia di cittadini, insegnanti, dirigenti scolastici, rettori universitari e amministratori locali, giovani in servizio civile, educatori, famiglie e giornalisti – spiegano gli organizzatori –. Insieme a loro vogliamo ridare voce alla domanda di pace e dare nuovo slancio all’impegno per trasformare il futuro, che oggi sembra chiuso e precluso a molti, minacciato da guerre infinite e montagne di disuguaglianze, da pandemie e sempre più frequenti catastrofi ambientali”.

La Marcia sarà preceduta dal Meeting nazionale delle Scuole di pace “Sui passi di Francesco”, che si svolgerà nei luoghi di Assisi che raccontano la vita del santo patrono d’Italia. Le motivazioni, gli obiettivi e il programma della Marcia PerugiAssisi saranno illustrate in una Conferenza stampa che si terrà giovedì 18 maggio, a Roma, nella sede della Fnsi, alle 11.