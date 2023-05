Diocesi: Lucca, giovedì sarà presentato il catalogo della mostra “Thesaurum fidei”

Proseguono, a Lucca, gli eventi del programma dell’iniziativa diocesana “Thesaurum fidei”. Giovedì 18 maggio, alle 18 nella chiesa di San Cristoforo, sarà presentato il catalogo della mostra che si sta svolgendo su più sedi (Biblioteca statale, chiesa di San Cristoforo, Archivio di Stato e Archivio storico diocesano) e anch’esso intitolato “Thesaurum fidei”. Alla presentazione del volume, edito dalla PaciniFazzi, interverranno l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, e tutti gli autori: un lavoro corale che rende evidente anche la vasta rete di enti e istituti culturali non solo lucchesi che hanno reso possibile l’iniziativa.

Questa mattina, la chiesa di San Cristoforo ospita “Il beato A. Orsucci cittadino di Lucca, italiano, cittadino del mondo”, un seminario per le scuole di Lucca a cura di Giovanni Macchia e Pietro Fazzi in collaborazione con Ufficio scolastico provinciale e Lions Club Lucca Le Mura.

Anche nel fine settimana appena trascorso si sono tenuti due eventi nella chiesa di San Cristoforo. Sabato il seminario “Puccini e Madama Butterfly” con l’intervento di Gabriella Biagi Ravenni, Matteo Giuggioli e Francesco Cesari. Ieri pomeriggio, invece, il gruppo “Mokugeki-Sha” si è esibito in una performance sensoriale, promossa dall’Unione cattolica degli artisti italiani, intitolata “La prigione dell’Orsucci”.