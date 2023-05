Diocesi: Mantova, mercoledì 17 maggio l’oratorio di Ostiano organizza una serata per parlare di perdono e giustizia riparativa

Mercoledì 17 maggio l’oratorio di Ostiano, nella diocesi di Mantova, organizza una serata per parlare di perdono e giustizia riparativa. Al cinema Don Rosa, alle 21, si confronteranno una ex terrorista, Grazia Grena, e il figlio di una vittima, Giorgio Bazzega. Un’iniziativa nata dal contatto con padre Guido Bertagna, gesuita, che da anni si occupa di giustizia riparativa, un processo che include un percorso di riavvicinamento per i colpevoli di crimini e le vittime (o i parenti delle vittime) per arrivare, se si raggiungono le condizioni, a un incontro. Questa esperienza è raccontata anche nel testo “Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto”. Modera Francesca Mazzini, mediatrice nelle carceri.