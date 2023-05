Diocesi: Messina, per il trentennale del Centro interconfraternale domenica in cattedrale concerto diretto da mons. Frisina

Verrà presentato mercoledì 17 maggio a Messina il programma per il trentennale del Centro interconfraternale diocesano, organismo che coordina l’attività della Confraternite dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. La conferenza stampa è in programma dalle 10 presso la chiesa SS. Annunziata dei Catalani, in via Garibaldi.

Tra i più significativi ci sarà il concerto diretto da mons. Marco Frisina in programma domenica 21 maggio alle 20.30 nella basilica cattedrale e la Notte Mariana che si svolgerà il 2 giugno dalle 20 alle 23 in parrocchie e chiese del centro storico di Messina.

Nel corso della conferenza stampa, alla quale prenderanno parte i rappresentanti del Cid, i governatori delle Confraternite e don Vincenzo Majuri nella qualità di direttore dell’Ufficio Confraternite dell’arcidiocesi, saranno illustrate le iniziative che sono il frutto di un ampio coinvolgimento.