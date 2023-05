Cammino sinodale: diocesi Padova, continua con la seconda sessione il lavoro dell’Assemblea

Il lavoro dell’Assemblea sinodale della diocesi di Padova prosegue a ritmi serrati, insieme a quello della Presidenza del Sinodo che intreccia i risultati di ciascun incontro con i lavori del successivo per arrivare a individuare quali saranno le proposte su cui concentrare l’attenzione principale dei lavori sinodali dei prossimi mesi. Venerdì 12 maggio 2023 si è tenuto il primo incontro della seconda sessione di lavori sinodali. In questa occasione hanno accompagnato i lavori dei sinodali la parrocchia e il coro di Salboro, che hanno animato la preghiera; i volontari di Chiesanuova e gli affiliati del circolo Noi di Voltabarozzo che hanno provveduto ai punti di ristoro.

Con l’avvio della seconda sessione l’Assemblea sinodale, dopo un momento di preghiera e dopo aver ascoltato la riflessione del vescovo, mons. Claudio Cipolla, si è suddivisa nei 26 gruppi per proseguire nel lavoro di discernimento che di fase in fase porta da un lato a un lavoro di riduzione delle proposte sul tavolo, per individuare alcune chiare priorità, e dall’altro di integrazione. Al termine del primo incontro della seconda sessione ciascun gruppo ha consegnato alla Presidenza del Sinodo tre proposte su cui i sinodali si sono ritrovati, dopo un discernimento personale a casa e poi in gruppo nella condivisione e nella rielaborazione attraverso l’ascolto reciproco. Durante questa settimana la Presidenza metterà insieme le tre proposte dei 26 gruppi per arrivare la prossima domenica (21 maggio) a una prima fase di votazione. Al termine della quale l’Assemblea avrà davanti le tre/quattro macro tematiche su cui lavorare nei prossimi mesi per innescare un reale cambiamento nella Chiesa diocesana, guardando anche il futuro. L’aggiornamento sui lavori del Sinodo della Chiesa di Padova è disponibile nel sito sinodo.diocesipadova.it: qui si possono trovare tutti i materiali finora elaborati, lo Strumento di lavoro 2, le Schede elaborate dalle 28 Commissioni di studio in base al materiale raccolto dai gruppi di discernimento sinodale; una lettura della Presidenza del Sinodo del materiale finora prodotto. Sul sito vengono inoltre aggiunti per ogni incontro un “diario di bordo” che raccoglie gli elementi salienti dei lavori, le foto e un video che racconta il momento introduttivo di ciascun incontro.

Il Sinodo diocesano vede al lavoro 366 persone ma l’intera diocesi ne è coinvolta attraverso i volontari di alcune parrocchie che supportano di volta in volta la preghiera e la logistica degli incontri e grazie alla disponibilità di molte parrocchie di tenere le “chiese aperte” durante i lavori del sinodo per accompagnare l’Assemblea sinodale con un momento di sosta orante per chi lo desidera. Inoltre una “squadra” di comunicatori aiuterà e terrà viva la comunicazione del Sinodo nelle parrocchie.