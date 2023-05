Parlamento Ue: Roma, il 17 maggio content creator ed eurodeputati in giro in bici per la città discutendo di sostenibilità

È in programma per mercoledì 17 maggio, a Roma, la conclusione dell’iniziativa “TerraTerra: sostenibile è semplice”, che vedrà content creator ed eurodeputati confronto sui temi della sostenibilità ambientale, su cosa possono fare i singoli per salvare il pianeta e su quali siano state e quali siano le attività del Parlamento europeo per l’ambiente. L’evento si aprirà alle ore 15 con una discussione in bicicletta, una pedalata lungo i Fori Imperiali in cui i creator, abbinati agli eurodeputati presenti, avranno un primo confronto su come l’Ue risponde alla sfida della sostenibilità. Quindi il dibattito si sposterà a Esperienza Europa – David Sassoli, dove dalle ore 16 interverranno Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, Francesca Mortari, director YouTube southern Europe, e Carlo Alberto Pratesi, presidente Eiis- Istituto europeo di innovazione per la sostenibilità. L’evento, moderato dalla giornalista Diletta Parlangeli, vedrà la partecipazione dei creator Geopop, Daria al naturale, Naki, Matt TheFarmer e Bosco di Ogigia, assieme agli eurodeputati Salvatore De Meo (Ppe-Fi), Alessandra Mussolini (Ppe-Fi), Camilla Laureti (S&D-Pd) e Massimiliano Smeriglio (S&D-Pd). Il progetto TerraTerra, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, YouTube ed Eiis, è alla sua seconda edizione ed ha coinvolto oltre 600 content creator in un percorso formativo iniziato nell’autunno 2022.