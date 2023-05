Diocesi: Lecce, nota sulla veglia contro ogni forma di discriminazione

“Non corrisponde al sentire della comunità cristiana l’uso di un linguaggio che attinga ad elementi presenti nella teoria del gender o a battaglie ideologiche”. Lo ha precisato la diocesi di Lecce in una nota relativa all’incontro di preghiera “contro ogni forma di discriminazione” svoltosi nella serata di ieri, domenica 14 maggio, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Lecce.

“La Chiesa di Lecce – viene sottolineato – sostiene il massimo rispetto e accoglienza nei riguardi di ogni persona, poiché tutti siamo figli dell’unico Padre e abbiamo titolo ad essere parte viva della comunità cristiana. Il parroco di San Giovanni Battista è pienamente in linea con le presenti indicazioni, affinché il momento di preghiera sia fonte di comunione”.