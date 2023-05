Comunicazioni sociali: WeCa, online la seconda puntata di “In Ascolto” con suor Monique Naike Borgo

Sarà suor Monique Naike Borgo, suora orsolina del Sacro Cuore di Maria e vicedirettrice dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali della diocesi di Vicenza, la protagonista della seconda puntata di “In Ascolto”, il nuovo podcast dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) che racconta le storie di coloro che hanno portato la loro fede nella rete.

Condotto dal giornalista e social media strategist di WeCa Andrea Canton, l’episodio guarderà alle tecnologie digitali attraverso lo sguardo di una giovane religiosa che condivide la sua fede nel continente digitale. Nel gioco delle mille finzioni della rete, tra disillusione, foto ritoccate e fake news, l’annuncio del Vangelo è basato sulla testimonianza. E la testimonianza, per funzionare, deve essere autentica. “In Ascolto”, podcast “figlio spirituale” del messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 56ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, nel 2022, dal titolo “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, esce con un nuovo episodio ogni due settimane. Nel primo episodio, lo scorso 1° maggio, Guido Mocellin, autore della rubrica WikiChiesa, ha ripercorso la storia del “web cattolico”. Nei prossimi episodi spazio alla spiritualità nella pandemia con don Davide Tononi, parroco di Norcia, e al ruolo del web nell’impegno sociale e per la promozione della famiglia con Gigi De Palo. Tutte le puntate sono a disposizione su www.spreaker.com.