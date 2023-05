Malattia e solidarietà: Unitalsi sezione lombarda, sabato 20 maggio l’incontro a Milano su “Come relazionarsi all’altro”

Sabato 20 maggio, presso la sala riunioni della sezione lombarda dell’Unitalsi (via Giovanni Labus 15) a Milano, alle 9, si terrà l’incontro, aperto a personale e volontari, sul tema “Come relazionarsi all’altro”.

“La necessità di una preparazione del personale medico e non nel momento di incontro con l’ammalato o con i suoi familiari o accompagnatori è riemerso con forza dopo la prolungata sosta dovuta alla pandemia – spiega una nota della sezione lombarda dell’Unitalsi -. Le realtà in cui i volontari e il personale sanitario si trovano a operare, spesso senza una opportuna e necessaria preparazione, richiede una revisione di alcuni concetti che si ritenevano ormai acquisiti, ma che invece sono riemersi con l’intensificarsi di attività, pellegrinaggi, incontri e ora il servizio presso la Casa Frizzi, recentemente inaugurata”.

In realtà, “l’essere volontari Unitalsi porta ad affrontare situazioni molto diverse da quelle della vita di ogni giorno, soprattutto per quanto riguarda le malattie mentali o oncologiche”. Da qui la necessità di “imparare” da esperti che “vivono quotidianamente le problematiche davvero ardue di queste due malattie”. Interverranno la psichiatra Monica Gioni, che parlerà di “Disturbi psichiatrici maggiori e approcci relazionali”, e la psicologa e psicoterapeuta Laura Ambrosetti, che affronterà il tema “Supporto psicologico-relazionale ai familiari dei pazienti oncologici”.