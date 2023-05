Messico: Save the Children, migliaia di minori a rischio di separazione, abusi e abbandono a seguito della scadenza del Titolo 42 negli Usa

Circa 4.000 bambini potrebbero essere a rischio di separazione, abuso e abbandono, dato che negli ultimi giorni sono arrivate fino a 15.000 persone al confine tra Messico e Stati Uniti in seguito alla scadenza del Titolo 42 negli Stati Uniti e al divieto di asilo annunciato dall’amministrazione Biden. È l’allarme lanciato oggi da Save the Children.

L’ong considera la situazione “critica”: “Quasi 4.000 bambine e bambini infatti, dormono per strada e sono esposti a rischi significativi, quali violenza e abusi, che potrebbero danneggiare gravemente la loro salute fisica e mentale – dichiara Maripina Menéndez Carbajal, direttrice generale di Save the Children Messico –. Molti minori rischiano anche di essere separati dai loro familiari se coloro che li accompagnano non sono in grado di accedere agli Stati Uniti in modo sicuro e rapido. Le famiglie sono disperate e molte di loro rischiano la vita nel tentativo di attraversare il confine attraverso luoghi pericolosi come il deserto o il fiume Rio Grande”. Molti bambini hanno percorso lunghe distanze dai loro Paesi d’origine, fuggendo dalla violenza o dalla povertà, per raggiungere il confine con gli Stati Uniti, ma ora vivono la paura e l’ansia di un futuro incerto.