Festival della Comunicazione: Catania, vescovi ed esperti in dialogo su “Criminalità, dispersione scolastica, ecosostenibilità attorno all’Etna”

Continuano gli eventi diocesani inseriti nel programma del XVIII Festival della Comunicazione dal titolo “Parlare col cuore e farlo con mitezza”. Oggi pomeriggio, 15 maggio, alle 17.30, alla Fondazione Verga, si svolgerà la conferenza “Verga Cristiano, dal privato al vero” con gli interventi di Giuseppe Savoca e Sergio Cristaldi dell’Università di Catania, e Pino Ruggieri dello Studio teologico San Paolo. Poi, spazio a “Ricorda chi sei”, concerto di fra’ Massimo Corallo, alle 20.30, nella chiesa di San Giuliano. Domani, 16 maggio, sarà il momento della conferenza “La parola in famiglia al tempo del digitale”. Intervengono mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, Francesco Belletti, direttore Cisf (Centro Internazionale Studi Famiglia), e don Salvatore Bucolo dell’Ufficio Pastorale della famiglia diocesi di Catania. Nel corso della serata sarà inaugurata la mostra dell’Accademia delle Belle arti, nella chiesa della Badia di Sant’Agata, alle 18. Poi, il 17 maggio, la presentazione del libro “Che fine hai fatto, papà? Bussola per padri smarriti”. Interviene Massimiliano Pappalardo, nella chiesa Sant’Orsola, alle 17.30. “Parlare col cuore nel raccontare la verità: Criminalità, dispersione scolastica, ecosostenibilità attorno all’Etna” sarà il tema dell’incontro con mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, Maria Torrisi, giornalista, Roberto di Bella, presidente del Tribunale dei minori, Agata Pappalardo, direttore dispersione scolastica, Salvatore Caffo, vulcanologo. Si svolgerà nel Palazzo della Cultura, alle 16. Infine, l’associazione Area Sud propone il concerto dell’Orchestra amatoriale Vincenzo Scontrino, nella chiesa della Badia di Sant’Agata, alle 19.30.